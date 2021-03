Milan, Barbara Berlusconi: “Scudetto non facile, ma ci credo ancora”

Milan, la speranza di Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi, ex membro del consiglio di amministrazione del Milan, ha parlato della corsa scudetto e di una speranza non ancora spenta. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Libero’: “Il Milan sta facendo una stagione eccellente. Lo scudetto ovviamente è un obiettivo non facile da raggiungere. Ma io un po’ ci spero ancora. Voglio fare i complimenti alla dirigenza e ai giocatori: in pochi avrebbero pronosticato un Milan secondo in classifica a questo punto della stagione”. Stefano Pioli perde altri due pezzi per Verona-Milan. Ecco di chi si tratta