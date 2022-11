Milan, aumento esponenziale dei ricavi ma lo stadio rimane la priorità

L'edizione odierna de 'Il Sole 24 ore' ha analizzato i dati relativi ai bilanci di Milan e Inter chiusi al 30 giugno 2022. I segnali sono di una forte ripresa per i due club, nonostante la pandemia abbia bruciato loro complessivamente circa 785 milioni. Come riportato dal quotidiano, però, la voce ricavi dei due club si è attestata a livelli record pari a 439 milioni per l'Inter e a 297 milioni per il Milan . Un aumento delle entrate di oltre 100 milioni per i rossoneri mentre di circa 90 per l'Inter. Inevitabilmente l'accesso alla Champions League e il superamento dei gironi ha portato i nerazzurri a segnare un +60 milioni e i rossoneri a un +20.

Inoltre i due club potrebbero ulteriormente crescere dal punto di vista dei ricavi. Quello che però più può indirizzare un'ulteriore crescita economica, oltre ai ben noti diritti tv che in Premier fanno la differenza, è la realizzazione di un nuovo stadio di proprietà. Oggi a bilancio gli introiti dal Meazza sono fermi a 37 milioni per i nerazzurri e 32 per i rossoneri. Con il nuovo stadio entrambi i club puntano ad alzare i ricavi a non meno di 100 milioni. Proprio per questo il nuovo stadio è da tempo la più grande priorità per Inter e Milan, considerato come un surplus di guadagno e investimento futuro per i due club.