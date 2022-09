Milan, attacco ritrovato: torna Leao, quasi pronti Origi e Rebic

Dopo la sosta il Milan ritroverà i suoi attaccanti: Rafael Leao tornerà dopo la squalifica, Divock Origi e Ante Rebic stanno per rientrare

Daniele Triolo

Rafael Leao tornerà dopo la squalifica, mentre Divock Origi e Ante Rebic hanno quasi recuperato dagli infortuni. Il Milan di Stefano Pioli, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali dovrebbe ritrovare, a conti fatti, il suo attacco.

Mica male, in vista di un ciclo di partite davvero importanti ogni tre giorni, a cominciare dal trittico in programma dal 5 all'11 ottobre, quando il Milan sfiderà due volte il Chelsea (prima a 'Stamford Bridge', poi a 'San Siro') in Champions League e, nel mezzo, avrà la sfida di Serie A contro la Juventus.

Milan, Origi e Rebic migliorano e possono rientrare presto

Nelle ultime partite, contro Dinamo Zagabria e Napoli, mister Pioli ha dovuto fare di necessità virtù, spremendo molto Olivier Giroud e Charles De Ketelaere. Questi in arrivo saranno giorni importanti per capire quando potranno rientrare Origi e Rebic, fermi ai box da qualche settimana per problemi fisici di diversa natura.

Segnali molto incoraggianti, secondo 'Tuttosport', arrivano da Rebic. Sembra aver funzionato la terapia conservativa per la cura della piccola ernia al disco, che non ha dunque richiesto un intervento chirurgico. Già dalla scorsa settimana il croato si era allenato con maggiore intensità con l'obiettivo di essere già pronto per Empoli-Milan di sabato 1° ottobre.

Origi, invece, che in questi giorni si è curato in Belgio, con lo staff della Nazionale, in collaborazione con quello del Milan, soffre di una tendinite al legamento del retto femorale che gli crea fastidio o dolore in base ai carichi di lavoro. La sua speranza è quella di risolvere il problema una volta per tutte, dimostrando al Milan che ha fatto bene a puntare su di lui in estate.

Anche per Origi, così come per Rebic, l'obiettivo è esserci per Empoli-Milan. Mal che vada, per la trasferta in casa del Chelsea. Più 'semplice', invece, il rientro di Leao. Scontato in Milan-Napoli il suo turno di squalifica, tornerà a disposizione del Diavolo già per la trasferta del 'Castellani'. Milan, ha parlato Kalulu: leggi qui la sua intervista >>>