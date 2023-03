Milan, problemi in attacco: Giroud e Theo Hernandez fondamentali

Olivier Giroud e Theo Hernandez, scrive La Gazzetta dello Sport, sono i due giocatori fondamentali per l'attacco del Milan

Emiliano Guadagnoli

Il Milan sta facendo fatica a trovare la via del gol in questo periodo. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la coppia francese rossonera, Giroud-Theo Hernandez, resta fondamentale.

Milan, Giroud e Theo Hernandez fondamentali — Il Milan fatica a segnare, 10 gol, si legge, nelle ultime 12 partite tra Serie A e Champions League. Lo scorso anno, dopo 27 giornate, la squadra di Pioli aveva segnato 53 gol, 9 in meno di quest'anno. Da febbraio, ovvero da quando il Diavolo è passato a tre cercando di difendersi meglio, gli expected goals del Milan sono passati da 1,43 a 1,1o. Questo fa capire come i rossoneri non sprechino molto, proprio non riescono a costruire.

I due giocatori più importanti, continua la Gazzetta, per la fase offensiva del Milan, sono Olivier Giroud e Theo Hernandez. I due francesi sono i calciatori fondamentali per Pioli, da dove provengono le occasioni più importanti e dove il Milan resta più pericoloso. Contro il Napoli, non dovranno nascondersi, anzi, dovranno alzare il loro rendimento.