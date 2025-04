Milan-Atalanta, Maignan sta bene e vuole giocare: oggi la decisione

Ma Maignan vuole essere in campo già contro la 'Dea' e non aspettare il derby contro l'Inter di mercoledì in Coppa Italia. Giménez, invece, ha superato il fastidio al fianco per la botta rimediata da David De Gea in Milan-Fiorentina, ma partirà dalla panchina. Per il ruolo di centravanti, Luka Jović è avanti su Tammy Abraham per giocare dall'inizio.