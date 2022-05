Tanto spazio, sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina, per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, impegnati nella lotta Scudetto con l'Inter, se la vedranno infatti domani pomeriggio a 'San Siro' contro l'Atalanta. Nel frattempo, però, qualcosa di importante bolle in pentola anche sul fronte del calciomercato estivo. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti sul Diavolo pubblicate nella mattinata di oggi, sabato 14 maggio 2022.