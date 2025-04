Milan-Atalanta, avanti con il 3-4-3: Theo Hernández e Leao, tocca a voi

Il 'CorSport' ha sottolineato come, dal cambio modulo, abbia tratto particolare giovamento Theo Hernández . Protagonista di una stagione nettamente al di sotto di qualsiasi aspettativa, potrebbe ancora trovare la 'redenzione' nel rush finale di quest'annata. E chissà che Milan-Atalanta non possa aiutarlo. Il 15 maggio 2022 (con un coast-to-coast decisivo ai fini della vittoria dello Scudetto ) e il 26 febbraio 2023 (coraggioso sinistro al volo), Theo ha punito l'Atalanta e l'auspicio è che possa ripetersi oggi.

A Theo e Leao l'Atalanta porta bene: i precedenti

Oltretutto, nella seconda di quelle due sfide, fu utilizzato da Stefano Pioli come esterno alto a sinistra di un 3-4-2-1. Un precedente incoraggiante. L'altro rossonero, poi, ispirato dinanzi alla squadra di Gian Piero Gasperini è Rafael Leao. Anche lui andò in gol in Milan-Atalanta 2-0 del 15 maggio 2022 e ha realizzato una rete fantastica in Milan-Atalanta 1-1 del 25 febbraio 2024. Anche per lui l'obiettivo è ripetersi.