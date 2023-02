Milan-Atalanta 2-0, Pioli: “Intensità e personalità” | Serie A News

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Atalanta , partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi a 'San Siro' e finita 2-0 per il Diavolo grazie all'autorete di Juan Musso ed al gol di Junior Messias . Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Grande prestazione, abbiamo giocato con l'energia che riconosco nei miei giocatori», ha detto Pioli dopo Milan-Atalanta -. «L'importante era dare continuità, non ci eravamo mai riusciti ad ottenere quattro vittorie consecutive. Abbiamo lavorato tanto, giocato con intensità e personalità. Contro l’ Atalanta solo segnali positivi, ma bisogna fare tanti altri punti per i primi quattro posti».

Pioli, quindi, con i tre punti in Milan-Atalanta ha festeggiato nel migliore dei modi le 800 panchine in carriera. Eppure, soltanto un mese fa, il Diavolo sembrava una squadra allo sbando. Fortunatamente ora sembra essere tutto passato. «Le sconfitte ci hanno tolto fiducia e sono arrivate prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Ora i risultati ci hanno dato entusiasmo, aiutato il cuore e la testa. La squadra è guarita, ma non significa che le vinceremo tutte. Giocheremo ogni singola partita con la possibilità di fare bene».