Moviola Milan-Atalanta 2-0: “Mariani senza problemi” | Serie A News

La moviola di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-0 per il Diavolo a 'San Siro'. Voto 6,5 in pagella della 'rosea' per l'arbitro del match, Maurizio Mariani della sezione A.I.A. di Aprilia (LT) per aver diretto "con decisione, posizionamento e scelte corrette una gara senza particolari problemi né criticità".

Milan-Atalanta 2-0: la moviola de 'La Gazzetta dello Sport' — Vediamo, ora, gli episodi da moviola di Milan-Atalanta 2-0 e come ha operato il signor Mariani. Al 25' il vantaggio del Milan. Tutto, secondo 'La Gazzetta dello Sport', si sviluppa in maniera regolare, compreso il contatto aereo tra Davide Zappacosta e Olivier Giroud, che appoggia il pallone per Theo Hernández, autore del tiro al volo che provoca l'autogol di Juan Musso.

Al 27’ il primo nodo del match: Rafael Leão ruba il tempo a Rafael Tolói che mancando il pallone va per terra e ferma l’azione col braccio. I milanisti (Leão si prende un giusto giallo per proteste, da diffidato) chiedono il cartellino rosso per DOGSO (negare la segnatura di una rete o l’evidente opportunità di segnare) ma mancano due cardini.

Regolare il gol di Messias nel finale — Questo perché la distanza dalla porta è notevole e Giorgio Scalvini è in recupero con traiettoria diagonale. Giallo giusto da parte di Mariani per il difensore atalantino. Il direttore di gara vede bene anche 5’ dopo in area: è Leão che tocca il piede mancino di Joakin Maehle (in vantaggio) e non viceversa. Il 2-0 di Junior Messias su assist del portoghese, infine, è regolare: il brasiliano scatta in posizione corretta, nessun fuorigioco. Mercato Milan: via Leao? Il suo sostituto è un fuoriclasse >>>

