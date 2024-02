Milan-Atalanta 1-1, De Ketelaere si inceppa. “Prestazione grigina”

Gasperini lo ha tolto all'intervallo per Lookman

In Milan-Atalanta, però, prestazione non sufficiente ("grigina", la definizione del quotidiano torinese), quella di De Ketelaere. Due guizzi nel primo tempo. Il più bello quando, al 17', ha servito un bel pallone a Teun Koopmeiners, murato però da Yacine Adli in fallo di fondo. Nell'intervallo, Gasperini lo ha lasciato in panchina, inserendo al suo posto un sicuramente più vivace Ademola Lookman. Per la rivincita dell'ex Bruges, sarà per un'altra volta.