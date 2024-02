Milan-Atalanta 1-1, i complimenti al Diavolo e la stoccata a Leao: “Se magari …”

Milan-Atalanta, predominio rossonero ma solo un punto — Il Milan, così, ha sprecato un'occasione per restare addosso alla Juventus, ora + 4 e ben salda al secondo posto, e per distanziare il Bologna. La prestazione, però, dei rossoneri di Pioli è di quelle che danno speranza. Migliore in campo nell'Atalanta, il portiere Marco Carnesecchi. La 'Dea', nella ripresa, non ha mai tirato in porta. Intanto, però, porta via un punto d'oro da 'San Siro'.

La mossa di Pioli, con Ismaël Bennacer a giocare quasi a ridosso del tridente offensivo, è geniale. Costinge Éderson, che lo segue a uomo, ad arretrare. Il Milan, così, ottiene due vantaggi: toglie al pressing offensivo di Gasperini il martello più tosto e crea superiorità oltre la metà campo. Adli, a uomo su Koopmeiners, è bravo e limita molto l'olandese. Il vantaggio del Milan è merito di una prodezza di Leao, il gioco espresso è merito dei giocatori in campo e di come Pioli ha preparato bene il match.

Il commento polemico sull'esultanza di Leao — Leao, con il gol in Milan-Atalanta, torna al gol dopo cinque mesi e festeggia con il ballo del qua qua, come a dire 'voi parlate, io segno'. 'La Gazzetta dello Sport' ha commentato l'episodio così: "Ci sta. Certo, non lasciasse passare 155 giorni (23 settembre, Verona) tra un gol e l’altro di campionato, la gente parlerebbe di meno". Il contatto tra Emil Holm e Giroud, per il V.A.R., è rigore e l'Atalanta ristabilisce - un po' immeritatamente - il pareggio.

Nella ripresa altre tre palle-gol clamorose per il Milan, con Davide Calabria, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Ma Carnesecchi è sempre abile ad opporsi e proteggere il punto dei suoi uomini. Il Milan, ha chiosato la 'rosea', al di là del risultato di ieri farebbe bene ad indossare il vestito di ieri per il resto della stagione. Giocando così, tenendosi al collo il diadema Leao e aggiungendoci qualche gol, potrà togliersi delle soddisfazioni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuovo attaccante, la notizia che fa sorridere Furlani >>>

