Milan, ansia per Kessié: si è infortunato ieri in Coppa d’Africa

Franck Kessié, centrocampista del Milan, uscito in lacrime durante Costa d'Avorio-Egitto di Coppa d'Africa. Presto esami per capire come stia

Daniele Triolo

Giornataccia, ieri, per Franck Kessié, centrocampista del Milan, che era impegnato con la sua Costa d'Avorio negli ottavi di finale di Coppa d'Africa contro l'Egitto. Non soltanto gli 'Elefanti' ivoriani hanno salutato la competizione, uscendo ai calci di rigore, ma Kessié non è neanche arrivato a fine partita.

Il giocatore rossonero, infatti, è uscito al 30' del primo tempo, in lacrime, dal campo per via di un forte trauma costale. Un dettaglio che ispira ottimismo per le sue condizioni, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ad ogni modo c'è. La prima diagnosi, infatti, si limita alla contusione toracica. Pertanto, i tempi di recupero dovrebbero essere piuttosto brevi.

Un altro particolare, però, va tenuto da conto. La botta dev'essere stata davvero fortissima e dolorosa per costringere un guerriero come Kessié ad arrendersi dalla contesa e ad uscire dal campo piangendo. Una volta rientrato a Milanello, dove è atteso entro 48 ore (probabilmente domani), Kessié sarà sottoposto a nuovi accertamenti con il Milan.

Questi chiariranno, una volta per tutte, l'entità del problema per il numero 79 del Diavolo e stabiliranno, di conseguenza, i tempi di recupero per rivederlo in campo. Dai nuovi esami, naturalmente, il Milan spera di ricevere le stesse indicazioni ottenute dai medici della Costa d'Avorio.

Ovvero, che si tratti di una contusione senza guai più seri. In tal caso, non è escluso che Kessié si rimetta presto e che sia addirittura pronto per il derby di Milano contro l'Inter di sabato 5 febbraio, ore 18:00, a 'San Siro'. Milan, rinforzo a sorpresa a centrocampo? Le ultime news di calciomercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI