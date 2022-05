Milan, Ancelotti e Pioli uniti da quel magico filo rossonero

Il Milan di Stefano Pioli, impegnato nella corsa Scudetto, probabilmente non si discosta poi così tanto dal Milan vincente di Carlo Ancelotti

Questa sera Ancelotti si giocherà l'accesso alla finale di Champions League con il suo Real Madrid : dovrà ribaltare il 4-3 impostogli dal Manchester City all'andata. In caso di successo, sarebbe la quinta finale per il tecnico madridista.

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, seppur l'attuale allenatore del Milan non abbia mai vinto nulla, non si discosta poi così tanto da Carletto.

Oggi, invece, parliamo di un Milan in piena corsa per il titolo, a tre giornate dalla fine, e per il secondo anno consecutivo in Champions League, dopo un'assenza di più di sette anni. Ancelotti, invece, si è fatto apprezzare ovunque, anche se alcune esperienze, come quella di Napoli, lo hanno visto fallire.