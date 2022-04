Milan, l’analisi sul centrocampo: resiste solo Bennacer | Serie A News

Ismaël Bennacer unico centrocampista del Milan che sta rendendo al massimo. Sandro Tonali tira il fiato, Franck Kessié con la testa altrove

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, nell'ambito di una disamina più complessa sulla situazione del reparto mediano della squadra di Stefano Pioli. Il franco-algerino, classe 1997, che con il suo gol da fuori area aveva deciso il match di Cagliari, è il centrocampista più in forma dei rossoneri.

Sandro Tonali, che ha tirato la carretta e sorretto la mediana per quasi tutta la stagione, in questo momento dell'annata sta tirando (anche logicamente) il fiato. Franck Kessié, invece, con il passare dei mesi, secondo il 'CorSport', ha assunto sempre più le sembianze di un corpo estraneo per il Milan. Fino alla firma con il Barcellona, arrivata durante la pausa per le Nazionali.

Il Milan, quindi, in vista della volata finale per lo Scudetto, dovrà fare quadrato, ma con qualche interrogativo. Il Diavolo è pur sempre in vantaggio in classifica sulle dirette concorrenti, Napoli e Inter. Ma non dovrà sgretolarsi con le difficoltà. Il centrocampo ha sempre saputo far girare la squadra al meglio nei momenti clou e, adesso, a Pioli urge avere un reparto che operi ai massimi livelli.

Sin da Torino-Milan, quando i rossoneri si troveranno davanti quel Tommaso Pobega che, l'anno venturo, farà parte della rosa di Pioli dopo la proficua stagione in prestito sotto la Mole. Mentre il commiato di Kessié si sta consumando tra la disapprovazione del popolo di 'San Siro', il Milan, dunque, spera ancora che Bennacer, sempre tra i migliori in campo nell'ultimo periodo, possa fare la differenza. Trequartista: Milan, che opportunità in Premier! Le ultime news di mercato >>>

