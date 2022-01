Milan, Ambrosini: “Barella mi sembra un po’ più avanti di Tonali”

Ambrosini, ex capitano del Milan, ha parlato del confronto tra i due centrocampisti delle squadre milanesi. Ecco le sue dichiarazioni.

In questa stagione è cresciuto tantissimo Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Milan, che ha preso gli elogi di tutti, anche di Massimo Ambrosini, che quel ruolo in rossonero l'ha fatto da capitano. Però alla Gazzetta dello Sport, l'ex 23 rossonero si è soffermato sul paragone con Nicolò Barella, classe 1997 dell'Inter, preferendolo al milanista: "Tonali è migliorato rispetto all’anno scorso, in sicurezza, nella gestione della palla, nel capire cosa fare in campo e come farlo. È un giocatore 'di strappo', poi ovvio ha anche qualità per gestire a livello tecnico. Barella incide di più venti metri più avanti: ha i colpi anche del trequartista. Barella è più avanti nel percorso anche perché partito prima, ha le basi che Tonali sta costruendo ora". Segui live Venezia-Milan con risultato e cronaca >>>