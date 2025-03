L'allenatore livornese lo stima tanto e, per la 'rosea', se avrà l'opportunità di allenarlo, ha intenzione di sfruttare fino in fondo il suo 'mix' di tecnica e velocità. A costo di fare come alla Juventus, quando, per coprire i mancati rientri difensivi di Cristiano Ronaldo, Allegri chiedeva una corsa in più a Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi o Mario Mandžukić.

Il tecnico lo definì "eccezionale e moderno" in un'intervista — Con Pioli sempre titolare, con Fonseca e Conceição è partito 10 volte dalla panchina. Eppure Leao, in stagione, somma già 10 gol e 9 assist. I dati dicono che quando entra a gara in corso è devastante (3 gol e 3 assist in 315' entrando nella ripresa). Una giocata vincente ogni 52'. Da titolare, una ogni 183'. Insomma, quando può sfruttare la stanchezza degli avversari, Leao non ha rivali.

Come lo gestirebbe Allegri? Farebbe il possibile per esaltarne le doti. Nel 2022, in un'intervista al 'CorSera', su Leao Allegri aveva detto "è un giocatore eccezionale e molto moderno". Legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2028, con clausola risolutoria da 175 milioni di euro, Leao potrebbe cambiare maglia in estate per una cifra inferiore. Ma con il tecnico livornese alla guida, le chance di Leao di restare in rossonero salirebbero di molto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sfida all’Inter per il top player del Real Madrid >>>