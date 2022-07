Milan, Al Ardhi non si arrende: ora Investcorp mette l’Inter nel mirino

Il fondo del Bahrein, attraverso il direttore alla comunicazione Firas El Amine ha risposto "no comment from us", nessun commento da parte nostra. Una frase sibillina che però non smentisce del tutto le indiscrezioni del 'Corriere dello Sport', che sottolinea la mancata voglia del fondo arabo di esporsi per evitare di rimanere due volte e mani vuote. Investcorp, come noto, ha un patrimonio di circa 40 miliardi di dollari e punta ai 100 per sfidare i cugini arabi di Psg, Manchester City e Newcastle. Sarà la volta buona per inserirsi in Serie A? Milano fa gola, l'Inter è una possibilità assolutamente da non scartare. Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato