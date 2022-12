Milan, Adli e Vranckx: sei mesi per convincere i rossoneri

Sulle pagine del Corriere dello Sport, si parla della situazione di Aster Vranckx e Yacine Adli al Milan . Sarà complicato, si legge, per la dirigenza del Milan gestire a giugno tutti i contratti dei giocatori a fine prestito. Specialmente per coloro che hanno un’opzione di riscatto e una cifra già pattuita da tempo. Tra i giovani più interessanti c’è sicuramente Aster Vranckx , ventenne belga prelevato dal Wolfsbug in estate da Maldini e Massara in prestito oneroso con diritto di riscatto a dodici milioni. Il classe 2002 ha cinque mesi per provare a convincere la dirigenza, l’allenatore e tutto l’ambiente. Nonostante l’età giovanissima, Aster ha le idee chiare sul futuro e vorrebbe restare a Milano.

Milan, Adli in rossonero per restare

Allo stesso modo di Vranckx, si legge, anche il francese Yacine Adli spera di avere qualche possibilità in più. L’ex Bordeaux non pensava di giocare così poco, infatti a novembre aveva chiesto al suo agente di prendere in considerazione eventuali offerte di mercato per tentare un’avventura semestrale in prestito. L’idea del Milan è di tenere tutti perché ha bisogno dell’aiuto dell’intero gruppo in questa seconda parte di stagione. Così il futuro del francese è cambiato, ora potrebbe restare e giocarsi le sue carte al Milan nei prossimi sei mesi. Nuovo nome per l'esterno? I movimenti di calciomercato >>>