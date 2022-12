Da Adli a Thiaw, come stanno gli acquisti estivi del Milan?

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su alcuni dei calciatori che sono arrivati al Milan in estate. Si parte con Yacine Adli che, si legge, sembra ispirato come nelle amichevoli estive. Il centrocampista, però, è sparito quando le cose sono iniziate a farsi serie. nell'amichevole contro il Lumezzane è tornato a brillare, spingendo la squadra verso la rimonta. Adli ha sempre dato sprazzi di classe, ma non basta. Ora il bivio: se restare al Milan o andare via in prestito. Thiaw, invece, reclama spazio come lo stesso Vranckx, mentre per Dest lo spazio, con i ritorni di Calabria e Florenzi, si fa sempre di meno e sarà dura emergere per lui. Ricordiamo che molti di questi calciatori sono in prestito e che i rossoneri dovranno prendere una decisione sul loro futuro. Per questo Dubai potrebbe essere così importante. Calciomercato Milan -Adli e Brahim Diaz. I piani per l’attacco