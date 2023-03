Milan, 2023 da incubo: i rossoneri hanno già perso sette volte in stagione

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza la stagione del Milan . In quella passata, la squadra di Pioli perse solamente in nove occasioni da agosto a maggio, mentre in quella in corso è già arrivata a sette sconfitte. L'ultima è quella rimediata sabato sera a Udine, dove la squadra è apparsa veramente incapace di reagire dopo i gol dei friulani. Dopo il brutto mese di gennaio, il Milan sembrava essere tornato sui suoi passi nel mese di febbraio, ma a marzo è tornato a non portare a casa più punti. L'unica gioia, dunque, rimane la qualificazione ai quarti di Champions League , ma il Milan di questo 2023 preoccupa e non poco.

Sicuramente la tenuta difensiva non è più come quella prima del Mondiale. Il Milan nel 2023 ha la terza peggior difesa del campionato, dopo Salernitana e Cremonese: 23 gol subiti contro 21. Sassuolo, Spezia, Empoli e Sampdoria seguono a una certa distanza. Incredibile come i rossoneri siano così in basso a pensare che appena un anno fa subirono 31 gol in 38 partite. A ciò si aggiunge anche il problema che riguarda l'attacco. Se è vero che a febbraio la difesa ha retto, quando sono arrivate le vittorie il Milan lo ha sempre fatto vincendo di misura. La squadra di Pioli non ha più i meccanismi dello scudetto, non riesce più a tenere una difesa in apprensione. Nelle ultime dieci partite, per due volte ha segnato due gol. Altre sei volte si è fermato a uno. In due occasioni, non ha segnato. Soprattutto, non è mai andato oltre i due gol a partita. Durante la sosta ci sarà da lavorare, e tanto, per farsi trovare pronti ai delicati impegni del mese di aprile. Milan, Tomori troppo discontinuo: Maldini avrebbe individuato il sostituto.