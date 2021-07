Milan 2021-22, ecco le possibili soluzioni tattiche studiate da Pioli

Come sarà il Milan della stagione 2021-22? La Gazzetta dello Sport prova a immaginare le possibili scelte di Stefano Pioli: vediamole insieme

Riccardo Varotto

Stefano Pioli prepara il suo Milan per la stagione 2021-22 partendo dalle certezze e dai nuovi arrivi. I rossoneri hanno giocato tutto lo scorso anno con un 4-2-3-1 ben organizzato che ha permesso al club di via Aldo Rossi di tornare finalmente in Champions League. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a immaginare alcune soluzioni tattiche alternative derivanti dai nuovi innesti di questo calciomercato.

Milan 2021-22: la conferma del 4-2-3-1

Molto probabilmente il Milan ripartirà quindi dal 4-2-3-1, aggiungendo qualche nuovo innesto. In porta c'è Maignan al posto di Donnarumma, i 4 difensori sono tutti confermati, centrocampo con Bennacer e Kessié e sulla trequarti dipende molto dal mercato in entrata, perché non è da escludere che Brahim Diaz possa fare il titolare. Davanti Ibrahimovic parte favorito su Giroud, ma il francese troverà comunque molto spazio durante l'anno.

Formazione (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria, Bennacer, Kessié, Rebic, Brahim Diaz, Saelemaekers, Ibrahimovic.

Milan 2021-22: 4-4-2 con Theo avanzato

La Gazzetta dello Sport si immagina anche un 4-4-2 per questo Milan. In difesa ci sarebbe Ballo-Touré al posto di Theo Hernandez, il quale andrebbe a fare l'esterno di centrocampo. In mezzo al campo ci sarebbero ancora Bennacer e Kessié, con Saelemaekers sulla corsia destra. Davanti la coppia Ibrahimovic-Giroud. In realtà, ci sarebbero altri modi per dare vita ad un 4-4-2 con la rosa rossonera: per esempio, potrebbe giocare Rebic sulla fascia sinistra abbassando Theo a terzino, togliendo Ballo-Touré. Anche i due davanti potrebbero cambiare, con Leao pronto a garantire maggiore corsa e meno fisicità.

Formazione (4-4-2): Maignan, Ballo-Touré, Tomori, Kjaer, Calabria, Theo Hernandez, Bennacer, Kessié, Saelemaekers, Giroud, Ibrahimovic.

Milan 2021-22: 4-3-1-2 con Tonali

Come giocherebbe il Milan con un 4-3-1-2? In difesa avremmo i soliti 4, con l'inserimento di Tonali in mezzo al campo ad affiancare Bennacer e Kessié. In alternativa, c'è sempre Pobega pronto a subentrare. Sulla trequarti ecco Brahim Diaz (o il nuovo trequartista, se arriverà) e davanti la coppia Ibrahimovic-Giroud. A prima vista, questo modulo potrebbe essere poco adatto per i rossoneri perché escluderebbe i tanti esterni presenti in rosa (Rebic, Saelemaekers, Leao, Hauge, Castillejo).

Insomma, Pioli ha tanti giocatori e tanti possibili moduli da utilizzare. È molto probabile che scelga di mantenere il 4-2-3-1, modulo che ha funzionato davvero alla perfezione durante l'ultima stagione. Ma non sono da escludere alcune sorprese, magari anche a partita in corso, per uscire da match complicati.