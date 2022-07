Mercato Milan, Ziyech rompe con l’agente: trasferimento vicino

Ziyech si gestirà da solo sul mercato e il Milan è quindi pronto a trattare direttamente con lui per portarlo in rossonero.

Quando un giocatore cambia agente, di norma, significa che è pronto a cambiare aria durante il mercato e Hakim Ziyech ha deciso di gestirsi da solo, proprio ora che il Milan è pronto ad acquistarlo. Nella tarda serata di ieri, il marocchino ha fatto sapere di non essere più rappresentato da Nakhli Mondial, suo storico agente. Si gestirà in autonomia, senza più bisogno di un agente. Ciò significa che il Milan potrà trattare direttamente con lui, senza commissioni agli agenti. Restano alte, però, le sue richieste di ingaggio, secondo La Gazzetta dello Sport ancora fuori portata rossonera. Piace però tantissimo perché può garantire un salto di qualità ed è la prima scelta.

Insieme a Ziyech potrebbe arrivare Charles De Ketelaere, belga classe 2001 del Bruges che è forse la prima scelta: i rossoneri sono pronti a pagare 30 milioni. Forse insieme in campo non sarebbero perfetti, ma Stefano Pioli è convinto di poterli far convivere con ottimi risultati. Di certo Ziyech vuole tornare protagonista e il Milan può garantirgli questo ruolo. I rapporti con il Chelsea sono ottimi e quindi la trattativa non è complicata. Resta da risolvere il nodo ingaggio, rivolgersi all'agente di Ziyech, ovvero Ziyech da ieri.