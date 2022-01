MERCATO MILAN TOP NEWS – Novità di calciomercato e di formazione

Diverse le notizie di questa giornata sul Milan. In primo piano c'è chiaramente la partita contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Non dimentichiamoci però il calciomercato, con diverse news di Pianetamilan.it legate al presente e al futuro rossonero. Il Diavolo, inoltre, ha reso le modalità di rimborso per le gare contro Spezia e Juventus.