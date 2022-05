Mercato Milan, Sanches nel mirino: pronta l’offerta ufficiale

A quanto pare il Milan è pronto a presentare un'offerta da 20 milioni al LOSC per Sanches nel prossimo mercato. Le ultime.

Già nel mercato di gennaio il Milan aveva provato a prendere Renato Sanches, ma il poco tempo a disposizione aveva fatto arenare tutto. Ora, dopo mesi di dialoghi, i rossoneri sono pronti a una nuova offensiva, con un'offerta ufficiale. È il portoghese classe 1997 il rinforzo ideale per il centrocampo. L'accordo con il LOSC è praticamente stato raggiunto infatti: 20 milioni più ricchi bonus che potrebbero far arrivare il prezzo fino a 30 milioni. Il contratto è in scadenza nel 2023 e quindi i francesi non hanno opposto particolare resistenza. Tuttavia, secondo il CorSport, c'è ancora un po' di distanza per quanto riguarda l'ingaggio.