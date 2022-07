Mercato Milan, Romagnoli ha detto sì alla Lazio: è fatta

Adesso è davvero fatta per Alessio Romagnoli, che era capitano del Milan che ha lasciato a parametro zero, e la Lazio: accordo raggiunto. Sarà lui il nuovo difensore biancoceleste, secondo il Corriere dello Sport, andando a rinforzare la squadra capitolina. Lui il vero colpo di mercato, anche se a zero. Tra lunedì e martedì ci sarà anche la firma e l'ufficialità. È un tassello importante e che dimostra la voglia di Claudio Lotito di tornare protagonista.