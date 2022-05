Mercato Milan, Perisic vicino alla Juventus che punta altri due fenomeni

Perisic, in passato accostato anche al Milan come rinforzo di mercato a zero, potrebbe andare in bianconero come Di Maria a Pogba: le ultime.

Stefano Bressi

Tra affari di mercato a parametro zero in dirittura di arrivo per la Juventus, tre nomi che erano stati accostati anche al Milan, soprattutto Ivan Perisic ultimamente. Il croato classe 1989 lascerà l'Inter a zero dopo non aver trovato l'accordo economico e dopo non aver apprezzato il modo in cui sono state impostate le trattative. Così i bianconeri ci si sono fiondati e sono pronti ad aggiungere anche Angel Di Maria e Paul Pogba per un tanto atteso ritorno. Anche loro erano stati accostati ai rossoneri. È arrivato il via libera di Andrea Agnelli, presidente bianconero, e quindi a breve si potrebbe raggiungere un accordo. Ieri è stato un giorno importante per il francese classe 1993 in uscita dal Manchester United e sono stati superati alcuni ostacoli.

C'è ottimismo, anche perché Pogba ci tiene a tornare nonostante la pressione del Paris Saint-Germain, che lo vorrebbe da tempo. Quello più vicino è proprio Perisic, che dovrebbe accettare l'offerta da 6 milioni a stagione. Ieri si è concesso un giorno con i figli a Gardaland, mentre in campo continua a essere tra i migliori con grande professionalità per chiudere al meglio. L'incontro con la Juventus è previsto a fine campionato, ma ormai sembra tutto davvero definito.

Tutto avviene a fari spenti, anche per rispettare il finale di stagione nerazzurro. Tuttavia, il passaggio di Perisic in bianconero sembra certo. Meno certo l'arrivo di Di Maria, argentino classe 1988 che lascerà il PSG a zero. Il dialogo con i vertici bianconeri è stato per lui soddisfacente e c'è umore positivo per il buon esito. Non si parla ancora di firme, anche perché il Manchester United è molto attivo su di lui. Di Maria ha anche origini italiane, il che può aiutare. Il contratto potrebbe essere annuale o biennale. C'è un milione e mezzo di distanza tra domanda e offerta. In ogni caso, scrive La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è chiudere questi tre colpi il prima possibile in casa bianconera.

Poi si lavora anche per Matthijs De Ligt, olandese classe 1999 che potrebbe rinnovare il contratto. È in scadenza nel 2024 e ci sono stati i primi contatti per arrivare al prolungamento. Dovrebbe arrivare fino al 2026. Saranno abbassate sia la clausola che lo stipendio. L'obiettivo in casa Juventus è pur sempre quello di contenere i costi.

Nel frattempo col PSG potrebbero esserci nuovi affari. Leonardo vorrebbe Moise Kean, classe 2000 che costa molto ai bianconeri. Ovvero 28 milioni di riscatto obbligatorio. Cifra che dovrebbero quindi pagare i parigini. Difficile possa succedere. Propone invece uno scambio di prestiti con Leandro Paredes, argentino classe 1994, ma alla Juventus non sono convinti. Il centrocampo sarebbe infatti coperto con Pogba, con Arthur, brasiliano classe 1996 che ha chiesto di andare via. Piaceva all'Arsenal a gennaio, ma poi non si è più sentito nessuno. Infine bisogna trovare una sistemazione ad Aaron Ramsey, gallese classe 1990 che tornerà dal prestito ai Rangers: si cerca la risoluzione, ma lui non è convinto.

Addirittura a centrocampo potrebbe esserci un sovraffollamento, a meno che non arrivino offerte importanti. Per esempio Weston McKennie non è in vendita, ma se qualcuno arrivasse con 25 milioni potrebbe anche partire. L'obiettivo è alzare il livello, anche a costo di sacrificare qualche buon elemento. Il mercato è solo all'inizio e tutte queste operazioni sono anche in orbita Milan, che osserva da lontano. Intanto torna di moda un altro argentino, vecchia conoscenza nerazzurra >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI