Mercato Milan – Nessuna cessione per Daniel Maldini: il piano della società

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Daniel Maldini non lascerà il Milan: il trequartista era stato accostato alla Spal

Nella giornata di ieri si è parlato di un possibile trasferimento di Daniel Maldini. Il trequartista classe 2001 era stato accostato alla Spal, club in cui milita un altro giocatore di proprietà del club di via Aldo Rossi: Lorenzo Colombo. L'idea era quella di far trasferire, in prestito, a Ferrara il figlio di Paolo, ma a quanto pare la trattativa è terminata sul nascere. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', l'intenzione della società sarebbe quella di trattenere Maldini per farlo crescere insieme a giocatori come Ibrahimovic e Giroud. In questo modo, il ragazzo potrà acquisire maggiore esperienza.