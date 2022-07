Mercato Milan, Dybala si allena in Italia: vuole i nerazzurri

Sta arrivando in Italia, di ritorno, Paulo Dybala, ma non per mercato e non per il trasferimento al Milan come si augurano alcuni tifosi. L'argentino classe 1993 sta semplicemente tornando a casa, a Torino, dove si allenerà da solo in attesa di firmare con una nuova squadra. L'intenzione è chiara: quella di restare nel campionato italiano. Basta vacanze, è tempo di fare la preparazione da solo. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronto una volta che avrà firmato, anche se non è semplice.