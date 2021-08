Mercato Milan – Dybala illumina in campo, ma ancora niente rinnovo

Sul mercato Dybala è stato spesso accostato al Milan. Ieri è tornato al gol in amichevole, ma l'incontro per il rinnovo non ha prodotto nulla.

Stefano Bressi

Il mercato è imprevedibile e le voci a volte si trasformano in di più, come quelle che parlando di Paulo Dybala nei pensieri del Milan. A volte. La maggior parte, invece, si spengono in un nulla. La sensazione è che stavolta sia la seconda ipotesi quella più probabile, visto che se l'argentino lascerà la Juventus sarà solo perché desideroso di guadagnare di più. Molto di più. Troppo per il Milan. Ieri c'è stato un incontro con la dirigenza bianconera, di circa due ore. Alla fine, nulla di fatto. In serata, però, spettacolo in campo: gol in amichevole con la fascia al braccio.

Dopo un anno molto travagliato tra infortuni e prestazioni opache, ora Dybala sembra star bene. Ha lavorato tutta l'estate per farsi trovare pronto e sembra esserlo, scrive La Gazzetta dello Sport. Si muove tanto, si propone, proprio come vuole da lui Massimiliano Allegri. Il feeling con Cristiano Ronaldo, portoghese classe 1985, e Federico Chiesa, classe 1997, va migliorato. Alcune giocate, però, lasciano ben sperare i tifosi, che hanno apprezzato.

90 minuti di oasi nel bel mezzo del deserto però. Il classe 1993 inizierà il campionato con il contratto in scadenza. Una situazione delicata, che la Juventus sperava di non dover affrontare. Nel caso in cui non si arrivi a un accordo, infatti, i bianconeri lo perderanno a zero tra un anno o lo cederanno a gennaio a molto meno rispetto ai 50 milioni che avrebbero potuto incassare ora. Però sembra essere stata proprio la Juve a chiedere a Dybala di attendere due settimane, forse per spingere proprio su questi fattori e portarlo a rinnovare, almeno momentaneamente. La Juve vuole la Joya ancora a lungo e come uomo simbolo, ma non si spinge oltre gli 8 milioni più 2 di bonus. La controproposta è di 11 più bonus. C'è grande distanza. Se ne riparlerà a settembre, col Milan sullo sfondo, ma molto opaco. Intanto Capello fa l'analisi delle squadre di Serie A >>>