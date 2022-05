Mercato Milan, Deulofeu può essere il rinforzo a destra

Come noto, il Milan cerca un esterno destro sul mercato e Deulofeu può tornare davvero. Berardi la prima alternativa. Le ultime.

Ovviamente in casa Milan tutti sono concentrati sul campionato, ma il mercato si avvicina e la dirigenza inizia a programmare il futuro, con Gerard Deulofeu che torna di moda. I rossoneri, come noto, stanno cercando un nuovo esterno destro per la prossima stagione e la trequarti è il reparto che più di tutti potrebbe essere modificato. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i rossoneri sono intrigati proprio da Deulofeu, spagnolo classe 1994 che si è rilanciato all' Udinese quest'anno.

Nel corso di questa stagione Deulofeu è cresciuto molto e ha dimostrato di poter fare ancora la differenza nel nostro campionato. Ha realizzato tanti gol e passaggi vincenti, esattamente ciò che il Milan cerca. Inoltre, il prezzo non dovrebbe essere particolarmente elevato. La cifra si aggira intorno ai 10 milioni. Ben diversa dai 35 milioni che il Sassuolo vorrebbe per Domenico Berardi, classe 1994 anche lui. Sono loro due i nomi caldi. Con il neroverde probabilmente prima scelta, ma costosa. Tra l'altro Deulofeu è già stato in rossonero per sei mesi nella seconda parte della stagione 2016/17, quando ha fatto molto bene con 18 presenze e 4 gol. Lui vorrebbe tornare, il Milan pensa di riabbracciarlo. Intanto c'è un nome importante per l'attacco nel mirino >>>