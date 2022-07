Mercato Milan, De Ketelaere ha accettato: ultimo rilancio per assicurarselo

De Ketelaere ha rifiutato il Leeds perché vuole passare al Milan in questo mercato. Serve un piccolo sforzo dai rossoneri.

Stefano Bressi

C'è un accordo tra il Milan e Charles De Ketelaere per un trasferimento nel corso di questo mercato in rossonero. Il belga classe 2001 è disposto ad attendere qualche giorno in più, scrive il Corriere dello Sport, ma non vuole rinunciare al sogno di vestire la maglia milanista. Finora il Bruges ha ricevuto ricche offerte da Leicester e Leeds, ma il giocatore le ha rifiutate tutte con un'idea chiara in testa. I contatti tra il Milan e il giocatore sono costanti e l'obiettivo è strapparlo a condizioni vantaggiose. L'agente è Thomas De Mul, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic, e nelle scorse ore ha incontrato la dirigenza rossonera per stabilire la strategia.

De Ketelaere, volontà chiave

Il ruolo di De Ketelaere in questa operazione sarà ovviamente decisivo. Le offerte delle squadre inglesi sono più ricche, ma è la volontà di De Ketelaere di vestire rossonero che può fare la differenza. Ci sono stati contatti anche con Stefano Pioli per illustrargli il progetto e lui è molto affascinato. Inoltre, con il Milan potrebbe giocare la Champions League da protagonista. L'intesa economica col giocatore c'è: 2,5 milioni per cinque anni. Mancano solo i dettagli, ma prima serve un accordo anche con la società belga.

Pronto il rilancio del Milan

La prima offerta è stata di 20 milioni più ricchi bonus, ma è stata rifiutata. Servono 30 milioni almeno. I rossoneri ci possono arrivare aggiungendo bonus. Inoltre, potrebbero inserire una percentuale sulla futura rivendita e delle contropartite tecniche tra qualche giovane. Di certo il Milan non vuole farselo sfuggire, visto che De Ketelaere è considerato il vero grande obiettivo per sistemare la trequarti.

Le altre operazioni

Ovviamente non c'è solo De Ketelaere in questo momento sul tavolo della dirigenza. I rossoneri sono al lavoro per Hakim Ziyech, marocchino classe 1993 del Chelsea, e Renato Sanches, portoghese classe 1997 del LOSC, entrambi considerati raggiungibili. Intesa di massima raggiunta con i francesi per 10 milioni più bonus abbastanza ricchi, ma non con il giocatore. C'è distanza sullo stipendio. Da parte del Milan c'è l'intenzione di non forzare, anche perché il Paris Saint-Germain al momento è defilato. Per ora i rossoneri aspettano, ma non lo faranno in eterno. Invece per Ziyech la trattativa con gli inglesi procede bene: valutazione di 28 milioni, si cerca la formula giusta. Lui vuole partire, tanto da aver rotto con l'agente. Serve un accordo sull'ingaggio.