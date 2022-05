Mercato Milan, Brekalo diventa obiettivo concreto: le ultime

Brekalo è pronto a lasciare il Torino nel prossimo mercato e il Milan può essere interessato. Occhio anche a Pobega con i granata.

Stefano Bressi

Piccola rivoluzione in casa Torino nel prossimo mercato, con il Milan molto attento a ciò che succede, soprattutto con Josip Brekalo, che ha deciso di andare via. Poi i granata dovrebbero salutare anche Marko Pjaca, croato classe 1995, che non sarà riscattato dalla Juventus per 7 milioni e tornerà alla base. Dubbi anche su Dennis Praet, belga classe 1994, che invece vorrebbe essere riscattato dal Torino, ma che costa 15 milioni. Così i granata dovrebbero rimanere scoperti.

Quindi dovrebbero parlare col Milan di Tommaso Pobega, classe 1999 in prestito secco. Sostanzialmente, i soldi risparmiati da Brekalo potrebbero essere presentati ai rossoneri per Pobega: ovvero 14 milioni almeno. Trattativa non semplice perché il Milan vorrebbe comunque valutare bene Pobega prima di lasciarlo andare. I rossoneri invece potrebbero spendere 15 milioni proprio per Brekalo secondo Tuttosport, esterno croato classe 1998 che tornerà al Wolfsburg solo di passaggio.

Asse tra le due società caldo anche per Messias: i rossoneri non sanno ancora se pagare i 5,4 milioni di riscatto dopo averne pagati altri 2,6 per il prestito annuale. Un totale di 8 milioni. Tanti. Se non dovesse riscattarlo, allora quella somma potrebbe essere pagata dal Torino, che già la scorsa estate c'era stato molto vicino. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>

