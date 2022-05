Mercato Milan, Bernardeschi venerdì scoprirà il proprio futuro

Bernardeschi, esterno della Juventus accostato più volte al Milan in chiave mercato, presto saprà se rinnoverà o no. Le ultime.

Ieri in casa Juventus è stato un giorno particolare, ancora sulla scia degli addii di lunedì, ma presto si tornerà a guardare al concreto e Federico Bernardeschi , accostato anche al Milan in chiave mercato, saprà se si accoderà agli addii o se prolungherà. Per ora hanno salutato in due, portando con loro pianti e saluti strappalacrime. Presto però la lista potrebbe allungarsi e Bernardeschi è uno degli elementi su cui c'è più curiosità. Classe 1994, piace al Milan che ci sta pensando.

Prima di giocare l'ultima dell'anno, con lui e Dusan Vlahovic che saranno riaccolti, si fa per dire, a Firenze con la solita freddezza (per il serbo classe 2000 sarà la prima volta da avversario in campionato), venerdì secondo La Gazzetta dello Sport è infatti previsto un incontro con la dirigenza bianconera. Il rinnovo, a oggi, sembra complicato, ma non impossibile. Come sempre, il Milan osserva.