Mandzukic, precario di lusso: adesso per lui è una sfida personale

Mario Mandzukic ha giocato, finora, appena 157' nel Milan. I prossimi impegni saranno decisivi per capire che ruolo avrà in maglia rossonera

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento ai precari di lusso in Serie A. Ovvero, quei giocatori il cui futuro professionale dipenderà da quanto riusciranno a fare in campo nei prossimi due mesi. Per quanto riguarda il Milan, il focus della 'rosea' è stato rivolto Mario Mandzukic.

Il centravanti croato, classe 1986, era giunto al Milan nello scorso calciomercato di gennaio per fare da vice a Zlatan Ibrahimovic. La carriera da goleador in giro per l'Europa e la fama da grande atleta avevano convinto la società ad investire su Mandzukic, sebbene fosse fermo da qualche mese dopo il termine della sua esperienza con l'Al-Duhail in Qatar.

Invece un infortunio muscolare lo ha messo, di fatto, quasi subito fuori causa. Mandzukic, in rossonero, ha giocato appena 157' tra Serie A (4 presenze) ed Europa League (una). Mentre i compagni lottavano sul terreno di gioco, lui era fuori, alle prese con una lunga e lenta rieducazione.

Dal punto di vista contrattuale, Mandzukic è tutelato: il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, verrà automaticamente rinnovato nel caso in cui il Milan raggiunga la qualificazione alla prossima Champions League. I prossimi due mesi, però, saranno decisivi per capire quale sarà il suo ruolo all'interno della rosa rossonera nella stagione 2021-2022.

Lui era arrivato per provare a conquistare una maglia da titolare con Stefano Pioli, e può ancora rappresentare un'alternativa importante. Ma con i presupposti di questi mesi, è logico interrogarsi sul reale apporto che potrà dare Mandzukic alla causa del Milan nel prossimo futuro.

Il suo orgoglio è fuori discussione e la certezza è che moltiplicherà gli sforzi per far vedere a tutti di quanto possa essere importante per le sorti della squadra rossonera. A conti fatti, adesso, per Mandzukic questa diventa una sfida personale. L'ennesima della sua carriera.