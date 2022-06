Maldini, un compleanno pieno di dubbi: il rinnovo è stato già firmato?

Sul tavolo ci sarebbero diverse questioni. RedBird , intanto, ha fatto sapere che non sta cercando soci negli Stati Uniti però non starebbe dando nemmeno l'impressione di essere attivo sulla gestione sportiva del club. Ritornando a Maldini, il fondo Elliott si è tirato fuori dalla vicenda e che quindi non sarà Gazidis a trattare. O meglio, il dirigente sudafricano dovrebbe firmare anche lui, diventando una sorta di 'passacarte'.

Ma Gazidis, si chiede 'Tuttosport', firmerebbe un accordo che consentirebbe a Maldini di allargare i suoi ruoli fino a ricoprirne alcuni che spettano allo stesso Gazidis? Complicato, così come sarà complicato accontentare la richiesta dell'ex capitano, il quale vorrebbe rendere ancora più competitiva la squadra con tre acquisti importanti. Qualora dovesse firmare, per il quotidiano questa sarebbe una vittoria di Pirro per Maldini, ma per evitare che diventi una Waterloo è possibile che venga inserita qualche clausola da sviluppare nel momento in cui RedBird diventerà effettivamente il proprietario del club. In ogni caso, una volta messo nero su bianco non ci sarà un minuto in più da perdere sul mercato. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?