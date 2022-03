Maignan si prende la Francia: domani sera titolare contro il Sudafrica

Mike Maignan sarà lanciato dal 1' in occasione di Francia-Sudafrica dal C.T. Didier Deschamps: avverrà nel suo ex stadio, quello di Lille

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, perché domani sera giocherà titolare nella Francia. Il Commissario Tecnico Didier Deschamps, infatti, per una sera, spedirà in panchina Hugo Lloris, numero uno dei 'Bleus' che, a quota 137 presenze in Nazionale, insegue il record di Lilian Thuram (142), per far giocare l'estremo difensore rossonero.

La partita sarà l'amichevole Francia-Sudafrica, in programma alle ore 21:15 di domani sera, martedì 29 marzo. Lo stadio, ironia della sorte, sarà il 'Pierre Mauroy' di Lille, dove Maignan ha giocato fino alla scorsa estate, prima di trasferirsi al Milan per 15 milioni di euro bonus inclusi. Su quel terreno di gioco, il portiere transalpino, con i 'Dogues' allora allenati da Christophe Galtier, ha vinto la Ligue 1 arrivando davanti al PSG.

Maignan, finora, ha aspettato in silenzio il suo turno in Nazionale. Pur avendo un rendimento altissimo nelle ultime due stagioni. Oggi, a 25 anni, è il portiere più accreditato a rilevare il posto di Lloris quando questi avrà detto basta con la Nazionale. Più di Alphonse Areola, ex PSG oggi al West Ham. Il 'CorSport' ha ricordato come Maignan abbia incamerato la sua unica presenza in Nazionale quasi due anni fa.

Era il 7 ottobre 2020, amichevole Francia-Ucraina 7-1, quando entrò nell'intervallo del match di 'Saint-Denis' per sostituire Steve Mandanda. Da allora, solo panchina. Fino alla partita di domani, quando Deschamps gli darà la chance di giocare dal 1' dinanzi ai suoi ex tifosi. Un piccolo, primo passo verso la titolarità indiscussa, che Lloris potrebbe lasciargli proprio dopo i Mondiali in Qatar. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>

