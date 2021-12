Lunedì inchiesta di ‘Report’ sul Milan: ecco il motivo

Lunedì sera, a 'Report', trasmissione in onda su RaiTre, andrà in onda un'inchiesta sul Milan. Ecco di cosa si parlerà sul club rossonero

Lunedì 6 dicembre, all'interno della trasmissione 'Report', in onda in serata sulle frequenze di RaiTre, si parlerà di Milan. 'Report', infatti, come riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, tratterà il tema di bollette gonfiate, in modo sospetto, per i calciatori del Diavolo che, negli anni scorsi, abitavano nel palazzo di proprietà del club rossonero a Gallarate (VA). L'inchiesta di 'Report' è scaturita in seguito ad una denuncia dell'ex difensore rossonero, Michelangelo Albertazzi. Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>