Lukaku, pace con Ibra a Sanremo? Il belga ha rifiutato l’invito. Il retroscena

Retroscena Lukaku: no a Sanremo

Nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ha risposto alla domanda su un'eventuale partecipazione di Romelu Lukaku. Lo svedese si è detto disposto ad accogliere l'attaccante dell'Inter nonostante la pesante lite in Coppa Italia: "Quello che succede in campo rimane in campo". A distanza di giorni, a quanto pare, questa non era solo una possibilità, ma un vero e proprio obiettivo di Amadeus. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il belga ha rifiutato in maniera secca un invito ufficiale a salire sul palco dell'Ariston. Testa solo all'Inter oppure un rifiuto per evitare Ibra dopo il litigio? Difficile da dire…