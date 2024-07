Longari: “Milan? Torna di moda Morata. La decisione finale però…”

Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato del Milan e dei rumors su Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid

Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato del Milan e dei rumors legati ad Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid: "In casa Milan allora torna di moda, aspettando le evoluzioni sul vero investimento per il ruolo, il profilo di Alvaro Morata. Lo stesso che veniva associato a club sauditi sino a tre giorni fa, e che qualche ora più tardi ha pubblicato un messaggio d’amore nei confronti dei tifosi del suo Atletico Madrid".