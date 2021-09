Liverpool-Milan, Ibrahimovic cerca il 50° gol in Champions League

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ci tiene particolarmente a giocare contro il Liverpool: cerca il 50° gol in Champions League

Ibrahimovic è pronto a tornare. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan è atteso in campo domenica a San Siro contro la Lazio . Non è finita qui: il mercoledì successivo, infatti, ci sarà il debutto in Champions League contro il Liverpool. Zlatan sta bene e ha voglia di dimostrarlo sul campo dopo l'operazione al ginocchio.

Ibrahimovic ci tiene particolarmente a giocare contro il Liverpool, soprattutto ad Anfield. Lo svedese può giocare uno spezzone di partita contro la Lazio per poi essere in ottime condizioni contro gli iglesi. Zlatan va a caccia del suo 50° gol in Champions League. Farlo in uno stadio magico come Anfield renderebbe felice Ibrahimovic, che alla soglia dei quaranta anni è più carico che mai.