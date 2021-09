Liverpool-Milan, per Pioli dolce abbondanza in attacco: il punto

Stefano Pioli, tecnico rossonero, in Liverpool-Milan avrà a disposizione tutti i suoi attaccanti. Chi scenderà in campo da titolare?

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, in vista di Liverpool-Milan di domani sera si ritrova alle prese con un 'dolce tormento'. L'allenatore del Diavolo, infatti, ha un 'problema' (avercene di problemi di questo tipo, in ogni partita ...) di abbondanza in attacco e si troverà costretto a fare delle scelte pesanti per la prima gara del Gruppo B di Champions League ad 'Anfield'. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Zlatan Ibrahimovic, molto probabilmente, partirà titolare in Liverpool-Milan. Pioli, infatti, gli ha concesso 30' domenica scorsa contro la Lazio e intende aumentare il suo minutaggio per farlo entrare gradualmente in condizione. Il fatto, poi, che oggi Ibra partecipi alla conferenza stampa di presentazione del match è indicativo sulla sua titolarità.

Così come molto probabilmente Zlatan giocherà dal 1' anche in Juventus-Milan di domenica prossima. Ma il tecnico rossonero ha recuperato anche Olivier Giroud, guarito dal CoVid_19: sarà a disposizione per la trasferta in terra inglese. Anche se, ad onor del vero, il suo utilizzo non è così scontato. Per il quotidiano torinese tanto dipenderà da come si metterà la partita contro i 'Reds' di Jürgen Klopp.

Meno certezze, infine, per quanto riguarda la presenza di Rafael Leao ed Ante Rebic in Liverpool-Milan. Pioli, probabilmente, ne farà partire uno dall'inizio. Leao sta acquisendo concretezza sotto rete: prova ne sono i due gol nelle ultime due partite. Rebic, invece, sta diventando anche molto altruista: due assist per lui nella partita contro la Lazio per lo stesso Leao e per Ibra. Le scelte dell'allenatore terranno anche conto di tutto questo. Ha parlato Kaka: le sue impressioni su Liverpool-Milan e non solo >>>