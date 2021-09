Liverpool-Milan, Ibrahimovic cerca il gol record in Champions League

In Liverpool-Milan il quasi 40enne Zlatan Ibrahimovic cerca il suo gol numero 50 nella manifestazione. Diventerebbe il marcatore più anziano

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, in occasione di Liverpool-Milan di domani sera ad 'Anfield', tornerà a giocare in Champions League con la maglia rossonera. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'ultimo gol dello svedese nella competizione sia datato 6 aprile 2016. Al 'Parco dei Principi' segnò al 41' di PSG-Manchester City 2-2. Sono passati, dunque, ben 1988 giorni dall'ultimo sigillo di Zlatan in Champions.

Il Milan si augura che già domani, alle ore 21:00, in casa del Liverpool, Ibrahimovic possa aggiornare il suo tabellino. Anche perché il prossimo gol sarà da record per il nativo di Malmö. Ibrahimovic, che cerca il suo 50° gol di sempre in Champions League, alla prossima rete segnata diventerà il marcatore più anziano nella storia del torneo. Batterebbe Francesco Totti, che mise a segno un gol su punizione contro il CSKA Mosca a 38 anni e 59 giorni.

Segnare un gol in Liverpool-Milan sarebbe un bel regalo di compleanno anticipato per Ibrahimovic che, lo ricordiamo, il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni. Domenica scorsa, a 'San Siro' contro la Lazio, andando in rete dopo 7' dal suo ingresso in campo, Ibra è già diventato il quinto marcatore più anziano di sempre del massimo campionato italiano. Nella Top 5 si colloca dopo Alessandro Costacurta, Silvio Piola, Pietro Vierchowod e lo stesso Totti.

Ma è già il cannoniere straniero più 'esperto', avendo battuto il precedente record di Bruno Alves, in gol con il Parma a 39 anni, 5 mesi e 19 giorni. In Liverpool-Milan, dunque, Ibrahimovic va alla caccia dell'ennesima impresa, stavolta in Europa. Dopo la mezzora contro la Lazio in Serie A, Zlatan vorrebbe partire titolare ad 'Anfield'. Il tecnico rossonero Stefano Pioli scioglierà le riserve soltanto tra oggi e domani.

L'idea sarebbe quella di far partire Ibrahimovic titolare e poi, nella ripresa, inserire in campo Olivier Giroud, che ieri si è allenato in gruppo dopo aver superato l'infezione da CoVid_19. Liverpool-Milan, dunque, si preannuncia una partita molto importante per Ibrahimovic, che lo ricordiamo, finora ha segnato i suoi 49 gol in Champions League con Ajax (7), Juventus (3), Inter (6), Barcellona (4), PSG (20) e Milan (9). Ha parlato Kaka: le sue impressioni su Liverpool-Milan e non solo >>>