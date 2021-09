Livepool-Milan, Alisson: “Dida idolo per una generazione di portieri”

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha parlato dell'ex calciatore del Milan Nelson Dida. Parole al miele per il connazionale

Alisson Becker ha parlato della finale di Champions League a Istanbul tra Milan e Liverpool. Il portiere dei 'Reds' ha parlato del suo idolo Dida e della fortuna di averlo incontrato di persona. Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport': "Dida era un idolo per me e per una generazione di portieri brasiliani. Ricordo bene quella partita (Istanbul 2005, ndr) e poco dopo ebbi l'onore di conoscerlo in persona". Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>