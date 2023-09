Lista UEFA Champions League, il Milan include Adli e ‘premia’ Caldara

Il Milan ha presentato la lista dei giocatori per prendere parte alla Champions League 2023-2024. Tagliati Marco Pellegrino e Luka Romero

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come, nella lista presentata dal Milan alla UEFA per la partecipazione all'edizione 2023-2024 della Champions League, siano presenti soltanto 23 calciatori anziché i 25 previsti. Questo perché il Diavolo potrà contare soltanto su 2 calciatori cresciuti nel vivaio del club rossonero anziché 4.