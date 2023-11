Milan, torna la ‘formula Scudetto’: con questo Loftus-Cheek ora si può

Giocherà come ha fatto Kessié nell'anno del titolo

Per Lecce-Milan di domani, infatti, Pioli è intenzionato a ripartire da qui, dalla 'formula Scudetto', il 4-2-3-1, con un centrocampista, Loftus-Cheek, schierato da trequartista tattico un po' come aveva fatto Franck Kessié nell'anno del tricolore. RLC, tra l'altro, ha dichiarato nel recente passato di trovarsi meglio giocando più vicino la porta e la sua prova, sontuosa, contro il PSG in Champions non ha fatto altro che confermare la bontà della scelta di Pioli.