Lecce-Milan, ancora emergenza infortuni: Kjaer resta a Milanello

Il Milan ha avuto molti problemi con gli infortuni in questa stagione . Sono stati molti i giocatori indisponibili per Stefano Pioli in questo campionato. Anche contro il Lecce, il Milan dovrà fare a meno di alcuni calciatori molto importanti per i rossoneri. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Lecce-Milan, ancora emergenza infortuni

Loftus-Cheek, si legge, è appena tornato dal problema muscolare al pube. In difesa, poi, l'emergenza è totale. Kjaer, Pellegrino e Kalulu non ci saranno per Lecce-Milan. Il danese dovrebbe recuperare dopo la sosta. In panchina dovrebbe tornare il giovane della primavera Jan-Carlo Simic, classe 2005. Il Milan deve stringere i denti, in attesa che tornino gli infortunati.