Leao-Osimhen, sfida scudetto: dal Lille alla leadership con Milan e Napoli

Napoli-Milan, gara valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà la sfida tra Rafael Leao e Victor Osimhen. Dal Lille alla leadership

L'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola, ha posto la lente d'ingrandimento sulla sfida tra Rafael Leao e Victor Osimhen, in occasione di Napoli-Milan di Serie A. Una sfida scudetto che 30 anni fa parlava olandese e sudamericano, oggi ha il sapore africano: l'uno portoghese di origini angolane, l'altro nigeriano. Dal Lille all'approdo in Italia, il percorso dei due giocatori ha molto in comune. Prima è stato il turno di Leao, che nella stagione 2018-2019, ha segnato 8 gol in 26 presenze complessive con il club francese. Tanto è bastato per la chiamata del Milan, che lo ha acquistato per 29,5 milioni di euro. Il Lille lo ha sostituito proprio con Osimhen, preso dal Charleroi per soli 12 milioni di euro. Il nigeriano, nella stagione 2019-2020, ha segnato ben 18 gol in 38 partite. Da qui le attenzioni del Napoli, che lo ha acquistato per la cifra monstre di 70 milioni di euro.