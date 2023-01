Lazio-Milan, alla ricerca del centrocampo: serve il miglior Tonali

Lazio-Milan, serve la miglior versione di Tonali

Tonali e Bennacer, si legge, si sono sempre divisi i meriti, stavolta devono fare un'analisi di coppia: anche al centrocampo vanno le responsabilità dell'ultimo periodo nero. Troppo facile accusare la difesa per i gol incassati. E' il centrocampo l'ago della bilancia della squadra: alla coppia in mediana il compito di garantire equilibrio. Tonali, lo scorso anno, ha segnato il gol che aveva dato la spinta decisiva nella rincorsa scudetto. La Lazio è anche l'avversaria contro cui Tonali ha ricevuto più cartellini gialli in campionato: una statistica, in questa fase della stagione, altrettanto rilevante. E' la cattiveria ciò che manca oggi al Milan. Una spinta in più che Pioli si aspetta soprattutto dai suoi leader. Tonali lo è: sul campo e sulle tribune dove il pubblico di San Siro gli ha appena dedicato un fan club con tanto di striscione "Milan Club Sandro Tonali" appeso nel secondo anello di San Siro, vicino alla Curva Sud. Dove spera di esultare presto: nel frattempo si accontenterebbe del bis a Roma.