Lazio-Milan, previsti quasi 50 mila spettatori all’Olimpico

Lazio-Milan , una partita molto importante: i rossoneri, con un risultato positivo, terrebbero ad ulteriore distanza gli uomini di Sarri verso la corsa a un posto per la prossima Champions League. 'Il Corriere dello Sport' in edicola, parla della sfida dell'Olimpico: allo stadio atteso un grande numero di tifosi.

Lazio-Milan, previsto un grande ambiente all'Olimpico

Previsti quasi 50mila spettatori, si legge, per stasera, si punta a toccare la soglia entro il fischio d'inizio. Sono stati venduti 20mila biglietti totali per la gara odierna: il numero di tagliandi si va ad aggiungere agli abbonati stagionali (30.333), da cui però va tagliata la fetta degli "Aquilotti" (circa 4mila), la cui tessera non comprende il big match con il Milan. La quota al momento è di 46mila presenze sugli spalti. Per il Milan ci saranno circa 5.700 tifosi rossoneri che riempiranno il Settore Ospiti.