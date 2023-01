Lazio-Milan, sfida anche in panchina: Pioli contro Sarri

Maurizio Sarri , si legge, è uno degli allenatori più predisposti alla fase difesniva e ci lavora moltissimo. La sua difesa a tre deve lavorare di reparto. Come riferimento va presa la palla e non l'uomo. Il primo principio biancoceleste è il pressing. Questo, insieme, alla riaggressione servono a obbligare gli avversari a rinviare in fretta e permettono alla Lazio di recuperare palla in zona avanzata. Lazio-Milan si giocherà sulle ali: i biancocelesti, poi, possono contare su Milinkovic-Savic che fa anche da riferimento areo e su luis Alberto, che sta tornando il Mago.

Il Milan, si legge, è una squadra evoluta, moderna e proiettata in avanti. Anche se negli ultimi tempi non si è vista la sua migliore versione. I principi di Pioli restano saldi nella tesa dei calciatori. Il Milan fonda la sua difesa sull'aggressività: la velocità della coppia Tomori e Kalulu aiuta i rossoneri in ciò. Mancando Maignan però, il Milan perde tanto anche in fade di impostazione non solo tra i pali. I rossoneri da scudetto pressavano alto appena persa palla e dovranno cercare di rifarlo. Sugli esterni si punta sul talento di Rafael Leao e sul sacrificio di Saelemakers, importante anche in fase difensiva.